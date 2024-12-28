Свергнувшая Асада группировка провела в Дамаске военный парад

Захватившие власть в Сирии члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) устроили парад в Дамаске. Об этом сообщает Reuters.

В параде участвовали пешие колонные боевиков, вооруженные стрелковым оружием. Видео снимали жители Дамаска.

До этого ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что новые власти Сирии не намерены разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии.