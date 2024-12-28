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В России заявили, что ВСУ могут пойти в наступление в 2025 году

Политолог Кашин: ВСУ попытаются провести новое наступление в 2025 году
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВСУ в следующем году, невзирая на ряд проблем с боеприпасами и личным составом, предпримут попытку провести наступление на фронте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«ВСУ будут стремиться вернуть себе инициативу на поле боя и перейти к собственным активным действиям. Это совершенно естественно», — подчеркнул он.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявлял, что В 2025 году ВСУ могут попытаться реализовать контрудар в зоне проведения СВО, а также сделать попытку еще одного вторжения на территорию России, однако результат все равно окажется неудовлетворительным для Киева.

При этом, по его словам, среди задачи российской армии в 2025 году могут оказаться взятие под контроль городов Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, а также выход на левый берег Днепра.

Ранее стало известно о тяжелой дилемме для Украины под Красноармейском в ДНР.

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