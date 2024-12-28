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Стало известно о тяжелой дилемме для Украины под Красноармейском в ДНР

Bloomberg: под Красноармейском у ВСУ два варианта — отступить или сдаться
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вскоре перед украинской армией под Красноармейском (украинское название — Покровск) встанет дилемма: либо отступать далее на Запад, либо сдаться ВС России. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Хотя украинские войска, возможно, смогут укрепить оборону и удерживать Покровск в течение некоторого времени, один из официальных лиц США заявил, что вопрос о том, смогут ли российские войска окружить его, это вопрос времени, что ставит украинские войска перед дилеммой: отступить или сдаться», — подчеркнул он.

Агентство напоминает, что для украинской армии Красноармейск представляет собой важный логистический узел, из которого Украина перебрасывает войска на фронт и с фронта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что потеря Красноармейска для Украины повлечет значительные издержки в металлургической отрасли.

Пушилин добавил, что освобождение города ВС России открывает перед экономикой Донецкой народной республики новые перспективы.

Ранее Пушилин заявлял, что ВС РФ продвигаются в Дзержинске и у Красноармейска.

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