Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о задачах для российской армии на Украине в 2025 году

Полковник Ходаренок: ВС РФ в 2025 году должны выйти на границы ДНР и ЛНР
close
РИА Новости

Среди задачи российской армии в 2025 году могут оказаться взятие под контроль городов Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, а также выход на левый берег Днепра. Так оценил потенциальные действия ВС России в зоне СВО в следующем году военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом — овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», — подчеркнул он.

Как отметил военный обозреватель, дальнейшей задачей российских войск в ходе СВО может стать выход на левый берег Днепра.

В ходе реализации этого шага, считает полковник, все будет зависеть от возможностей ВС РФ, их боевого и численного состава, наличия необходимых материальных средств, в первую очередь боеприпасов.

«Самое главное — наличия стратегических резервов, то есть полностью укомплектованных и боеспособных соединений ВС России», — подытожил Ходаренок.

До этого сообщалось, что группировка войск «Днепр» готовится к форсированию водной преграды и штурму укрепрайона.

Подробнее о том, как будут действовать ВС РФ в зоне проведения СВО в следующем году, говорится в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сальдо рассказал, где готовят спецназ ВСУ для форсирования Днепра.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами