Полковник Ходаренок: ВС РФ в 2025 году должны выйти на границы ДНР и ЛНР

Среди задачи российской армии в 2025 году могут оказаться взятие под контроль городов Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, а также выход на левый берег Днепра. Так оценил потенциальные действия ВС России в зоне СВО в следующем году военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом — овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», — подчеркнул он.

Как отметил военный обозреватель, дальнейшей задачей российских войск в ходе СВО может стать выход на левый берег Днепра.

В ходе реализации этого шага, считает полковник, все будет зависеть от возможностей ВС РФ, их боевого и численного состава, наличия необходимых материальных средств, в первую очередь боеприпасов.

«Самое главное — наличия стратегических резервов, то есть полностью укомплектованных и боеспособных соединений ВС России», — подытожил Ходаренок.

До этого сообщалось, что группировка войск «Днепр» готовится к форсированию водной преграды и штурму укрепрайона.

Подробнее о том, как будут действовать ВС РФ в зоне проведения СВО в следующем году, говорится в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сальдо рассказал, где готовят спецназ ВСУ для форсирования Днепра.