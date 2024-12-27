В России раскрыли, какие действия могут предпринять ВСУ в 2025 году

Полковник Ходаренок: ВСУ в 2025 году могут организовать новое вторжение в Россию

В 2025 году ВСУ могут попытаться реализовать контрудар в зоне проведения СВО, а также сделать попытку еще одного вторжения на территорию России, однако результат все равно окажется неудовлетворительным для Киева. Такой прогноз по развитию ситуации на Украине дал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за «улучшение переговорных позиций», — отметил он.

По словам Ходаренка, составлять реалистичные прогнозы, заглядывая за рубеж 20 января 2025 года, даты инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не стоит, однако задача-минимум для ВСУ на этот период — во что бы то ни стало удержаться на обороняемых рубежах.

Как отметил военный обозреватель, задачей-максимум для украинской армии в 2025 году можно считать нанесение контрудара по важным подразделениям ВС РФ и восстановление положения на одном-двух наиболее важных направлениях фронта.

Кроме того, считает полковник, нельзя исключать вероятность повторного вторжения ВСУ на территорию России.

При этом даже если ВСУ реализуют названные сценарии, Киев не получит нужного Украине военно-политического результата, считает Ходаренок.

До этого президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году, заявив, что верит в Бога, а Бог с нами.

Подробнее о планах ВСУ на 2025 год говорится в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.