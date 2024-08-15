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В Индонезии положительно отнеслись к возможности появления «маленькой Москвы» на Бали

На Бали положительно оценили возможность появления на острове «маленькой Москвы»

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Shutterstock

Появление в Индонезии на острове Бали районов, которые из-за большого количества граждан России можно было бы назвать «маленькой Москвой», не создало бы проблем. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регионального филиала Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов Дева Кетут Суардипа.

Он отметил, что имеются термины «чайна-таун» и «маленький Токио». Поэтому и с «маленькой Москвой» не должно быть никаких проблем. Тем более, когда речь идет о постоянно растущих российских инвестициях на Бали, особенно в северной его части. Российские инвестиции, подчеркнул Суардипа, имеются в гостиничном и ресторанном бизнесе, морском и сельском хозяйстве.

До этого избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что поддерживает возможность запуска прямых рейсов из России на Бали. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным Субианто сказал, что РФ является большим другом Индонезии.

Ранее на Бали попросили туристов одеваться скромнее.

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