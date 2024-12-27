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МИД РФ назвал страны, которые с 1 января станут партнерами БРИКС

Белоруссия, Боливия, Куба и еще шесть стран станут странами — партнерами БРИКС
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Правительство Бразилии

С 1 января 2025 года Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан станут странами — партнерами БРИКС. Об этом сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что приглашения для присоединения в качестве партнеров были отправлены еще четырем государствам.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября 2024 года в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее в Кремле сообщили о паузе Саудовской Аравии в вопросе вступления в БРИКС.

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