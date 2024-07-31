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Новый президент Индонезии назвал Россию большим другом

Президент Индонезии Субианто заявил, что РФ является большим другом его страны

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Achmad Ibrahim/AP

Россия является большим другом Индонезии. Об этом избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны», — сказал индонезийский лидер.

Он также отметил, что хотел бы продолжить поддерживать «такого рода отношения» с РФ.

Субианто прилетел с визитом в Москву 31 июля. Посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил, что помимо переговоров с Путиным Субианто планирует встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.

20 марта Субианто избрали новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Назначенный новым послом РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Россия надеется, что новый президент Индонезии начнет проводить самостоятельную политику.

Ранее Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии Ретно Марсуди.

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