Зеленский назвал основателя партии «Грузинская мечта» мафиози

Зеленский поблагодарил США за санкции против основателя «Грузинской мечты»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за санкции, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По мнению Зеленского, Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы «сдать Грузию под контроль» президента России Владимира Путина.

Украинский лидер напомнил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых фигур «в его мафиозной группе».

27 декабря Минфин США сообщил о введении санкций против основателя «Грузинской мечты». Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкена, политик попал под санкции из-за якобы действий в пользу России.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее в Грузии объяснили, в чем сходство «майдана» на Украине и протестов в Тбилиси.