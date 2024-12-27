Зеленский назвал основателя партии «Грузинская мечта» мафиози

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за санкции, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По мнению Зеленского, Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы «сдать Грузию под контроль» президента России Владимира Путина.
Украинский лидер напомнил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых фигур «в его мафиозной группе».
27 декабря Минфин США сообщил о введении санкций против основателя «Грузинской мечты». Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкена, политик попал под санкции из-за якобы действий в пользу России.
13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.
Ранее в Грузии объяснили, в чем сходство «майдана» на Украине и протестов в Тбилиси.