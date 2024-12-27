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Зеленский назвал основателя партии «Грузинская мечта» мафиози

Зеленский поблагодарил США за санкции против основателя «Грузинской мечты»
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Shakh Aivazov/AP

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за санкции, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По мнению Зеленского, Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы «сдать Грузию под контроль» президента России Владимира Путина.

Украинский лидер напомнил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых фигур «в его мафиозной группе».

27 декабря Минфин США сообщил о введении санкций против основателя «Грузинской мечты». Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкена, политик попал под санкции из-за якобы действий в пользу России.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее в Грузии объяснили, в чем сходство «майдана» на Украине и протестов в Тбилиси.

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