США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»

США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, политик попал под санкции из-за якобы действий в пользу России.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Санкции были анонсированы Блинкеном в качестве ответа на разгоны протестующих в Грузии. Акции протеста начались в конце ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии.