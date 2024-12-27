Шольц высказался об отправке немецких военных в зону конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не направит немецких военных в зону конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью новостному порталу t-online.

«Сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась одна, и чтобы мы продолжали поставлять оружие», — сказал он.

Он также заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине.

До этого Шольц на заседании бундестага заявил, что немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии. Он пояснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».