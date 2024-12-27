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Шольц раскрыл детали беседы с Трампом

Шольц заявил, что провел два разговора с Трампом, они обсуждали Украину
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы — США и Европа — должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам [связанным с украинским конфликтом]», — сказал Шольц в интервью порталу T-Online.

Он также заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине.

20 декабря издание Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз писало, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. По данным журналистов, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву. При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

Ранее президент Германии распустил парламент.

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