Шольц раскрыл детали беседы с Трампом

Шольц заявил, что провел два разговора с Трампом, они обсуждали Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы — США и Европа — должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам [связанным с украинским конфликтом]», — сказал Шольц в интервью порталу T-Online.

Он также заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине.

20 декабря издание Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз писало, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. По данным журналистов, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву. При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

Ранее президент Германии распустил парламент.