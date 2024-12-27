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Президент Германии распустил парламент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент
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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент ФРГ, досрочные выборы в немецкий бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года. Об этом сообщает Bild.

До этого бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера Германии.

20 декабря сообщалось, что президент Германии намерен принять решение о роспуске бундестага (парламента страны) 27 декабря. В случае роспуска парламента будут организованы досрочные парламентские выборы. Планируется, что их проведут 23 февраля 2025 года.

В настоящее время пост канцлера Германии занимает Олаф Шольц. Он заявлял, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза и его главы Фридриха Мерца. В то же время он отметил, что собирается вновь стать канцлером Германии.

Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.

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