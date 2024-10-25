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Путин сменил посла РФ в Швеции

Владимир Путин назначил дипломата Беляева новым послом России в Швеции

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Беляева новым послом страны в Швеции. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в тексте.

До текущего момента соответствующую должность занимал Виктор Татаринцев. Но другим указом, также опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства снял дипломата с поста посла РФ в Швеции.

24 октября агентство РИА Новости со ссылкой на шведское правительство сообщило, что Стокгольм планирует временно прекратить действие соглашения с Москвой о двойном налогообложении. По информации агентства, это произойдет в феврале 2025 года.

В кабинете министров страны пояснили, что приняли данное решение в связи с аналогичными действиями РФ. В августе 2023 года российский президент Владимир Путин распорядился приостановить действие некоторых пунктов договоров по налогообложению с 38 государствами, включая Швецию.

Ранее посольство РФ в Швеции обвинило местные власти в доведении своих граждан до паранойи.

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