Путин сменил посла РФ в Швеции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Беляева новым послом страны в Швеции. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в тексте.

До текущего момента соответствующую должность занимал Виктор Татаринцев. Но другим указом, также опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства снял дипломата с поста посла РФ в Швеции.

24 октября агентство РИА Новости со ссылкой на шведское правительство сообщило, что Стокгольм планирует временно прекратить действие соглашения с Москвой о двойном налогообложении. По информации агентства, это произойдет в феврале 2025 года.

В кабинете министров страны пояснили, что приняли данное решение в связи с аналогичными действиями РФ. В августе 2023 года российский президент Владимир Путин распорядился приостановить действие некоторых пунктов договоров по налогообложению с 38 государствами, включая Швецию.

Ранее посольство РФ в Швеции обвинило местные власти в доведении своих граждан до паранойи.