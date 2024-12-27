Генсеку НАТО задали вопрос о взрывах на «Северных потоках»

Бывший евродепутат Уоллес спросил Рютте о расследовании ЧП на «Северных потоках»

Бывший член Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес поинтересовался у генерального секретаря НАТО Марка Рютте, когда будет проведено надлежащее расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Пост с соответствующим содержанием экс-депутат опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Он прокомментировал заявление руководителя Североатлантического альянса, относящееся к повреждению электрического кабеля между Эстонией и Финляндией. Как сказал генеральный секретарь НАТО, организация осуждает любые атаки на объекты критически важной инфраструктуры.

«Когда мы уже проведем надлежащее расследование преступного повреждения газопровода «Северный поток», этого акта экологического терроризма?» — поинтересовался Уоллес.

25 декабря в акватории Балтийского моря вышел из строя электрический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию.

Позже финская пограничная служба задержала в Балтийском море российский нефтяной танкер Eagle S. Хельсинки считают, что судно причастно к инциденту с повреждением электрического кабеля.

Эстонский лидер Алар Карис, в свою очередь, заявил о намерении принять все необходимые меры для противодействия угрозам критически важной инфраструктуре. По его словам, Таллин будет работать вместе с союзниками по НАТО.

Ранее в Сербии назвали возможные сроки запуска «Северного потока».