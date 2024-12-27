В Госдуме высказались об отказе норвежцев принять экипаж Ursa Major

Отказ норвежских моряков принять экипаж затонувшего российского сухогруза Ursa Major может грозить им международным судом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«Это вопиющий случай, но, в принципе, он укладывается в нынешние западные нарративы, они себя ведут абсолютно бесчеловечно, бесцеремонно и по-хамски», — сказал он.

По словам Картаполова, решение моряков из Норвегии является нарушением международной конвенции и общепринятых общечеловеческих норм и правил.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

27 декабря сообщалось, что судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии оставило в беде экипаж российского корабля обеспечения Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.

В компании «Оборонлогистика» уточнили, что Oslo Carrier 3 грубейшим образом нарушило статью 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.