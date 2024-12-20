Стало известно, когда будет принято решение о роспуске бундестага

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске Бундестага (парламента страны) 27 декабря. Об этом сообщила представитель канцелярии президента Германии Керстин Гаммелин в социальной сети X.

«Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона», — передала Гаммелин слова президента.

16 декабря немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров канцлера Олафа Шольца вотума недоверия.

7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб себе.