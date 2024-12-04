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Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «Узатом».

Глава МАГАТЭ должен принять участие в конференции «Перспективы использования атомной энергии в мирных целях в устойчивом развитии государств — членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт», которая 5 декабря состоится в Самарканде.

Генеральным партнером этой конференции является госкорпорация «Росатом».

До этого в МИД России отметили, что 13 ноября Гросси в интервью немецкому информационному агентству сделал «неприемлемые» комментарии о сроках нахождения представителей секретариата на Запорожской АЭС, которая является российским ядерным объектом. В частности, он заявил, что эксперты будут оставаться на станции до предполагаемого «замораживания» конфликта.

Ранее сообщалось, что Гросси в ближайшие месяцы посетит Россию.

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