Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «Узатом».

Глава МАГАТЭ должен принять участие в конференции «Перспективы использования атомной энергии в мирных целях в устойчивом развитии государств — членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт», которая 5 декабря состоится в Самарканде.

Генеральным партнером этой конференции является госкорпорация «Росатом».

До этого в МИД России отметили, что 13 ноября Гросси в интервью немецкому информационному агентству сделал «неприемлемые» комментарии о сроках нахождения представителей секретариата на Запорожской АЭС, которая является российским ядерным объектом. В частности, он заявил, что эксперты будут оставаться на станции до предполагаемого «замораживания» конфликта.

Ранее сообщалось, что Гросси в ближайшие месяцы посетит Россию.