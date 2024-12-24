Меркель назвала подходящего кандидата на пост канцлера Германии

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера Германии. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в подкасте медийного холдинга Table.Media, передает ТАСС.

«Он (Мерц. — «Газета.Ru») долго работал над достижением этой цели — стать кандидатом на пост канцлера», — отметила Меркель и пожелала ему успехов.

Бывший канцлер обратила внимание на то, что в настоящее время необходимо иметь политические убеждения, которые «должны соответствовать тому, что нравится населению и чего оно ожидает от политики». Сейчас в Германии на первый план выходят экономические вопросы, подчеркнула она.

Меркель выразила уверенность, что у Мерца «есть все необходимое».

20 декабря сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске бундестага (парламента страны) 27 декабря. В случае роспуска парламента будут организованы досрочные парламентские выборы. Планируется, что их проведут 23 февраля 2025 года.

В настоящее время пост канцлера Германии занимает Олаф Шольц. Он заявлял, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза и его главы Фридриха Мерца. В то же время он заметил, что собирается вновь стать канцлером Германии.

Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.