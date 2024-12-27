Генпрокурор Израиля инициировала расследование против жены Нетаньяху

Генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара потребовала расследование в отношении Сары Нетаньяху, жены премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, после появления информации о том, что она якобы запугивала свидетеля на уголовном процессе по делу супруга. Об этом сообщает CNN.

Генпрокурор решила инициировать проверку из-за выводов ТВ-шоу «Увда» на израильском телеканале Channel 12. В сюжете высказывались подозрения не только в давлении на свидетеля, но и в косвенном преследовании Сарой генерального прокурора и заместителя государственного прокурора.

В офисе премьер-министра прокомментировали решение о расследовании. Министр юстиции Ярив Левин назвал приказ «крайне избирательным правоприменением». Он раскритиковал генерального прокурора за попытку расследовать слухи. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир также раскритиковал Бахарав-Миару.

«Тот, кто преследует министров правительства и их семьи политически, не должен работать генпрокурором — стыдно, что все еще есть те, кто отказывается это понимать», — подчеркнул он.

До этого Нетаньяху заявил о решимости Израиля «отрубить руку» иранской «оси зла».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль хочет мира со «свободным Ираном».