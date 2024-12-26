Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху заявил о решимости Израиля «отрубить руку» иранской «оси зла»

Нетаньяху: Израиль полон решимости «отрубить руку» иранской «оси зла» в Йемене
close
JINI/Global Look Press

Израиль собирается «отрубить руку иранской оси зла» в Йемене. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает газета The Times of Israel.

По его словам, некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по целям хуситов в Йемене на побережье и в Сане.

«Мы полны решимости отсечь эту террористическую руку иранской оси зла. Мы будем продолжать, пока не завершим начатое», — сказал глава кабмина.

26 декабря международный аэропорт Саны в Йемене подвергся авиаударам со стороны Израиля. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена. По данным местных источников, израильские истребители совершили шесть налетов на международный аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами. В шиитском движении «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что при воздушной бомбардировке гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, был нанесен значительный ущерб.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль хочет мира со «свободным Ираном».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами