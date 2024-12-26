Нетаньяху заявил о решимости Израиля «отрубить руку» иранской «оси зла»

Израиль собирается «отрубить руку иранской оси зла» в Йемене. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает газета The Times of Israel.

По его словам, некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по целям хуситов в Йемене на побережье и в Сане.

«Мы полны решимости отсечь эту террористическую руку иранской оси зла. Мы будем продолжать, пока не завершим начатое», — сказал глава кабмина.

26 декабря международный аэропорт Саны в Йемене подвергся авиаударам со стороны Израиля. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена. По данным местных источников, израильские истребители совершили шесть налетов на международный аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами. В шиитском движении «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что при воздушной бомбардировке гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, был нанесен значительный ущерб.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль хочет мира со «свободным Ираном».