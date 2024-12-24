Южнокорейская оппозиция пригрозила импичментом и.о. президента

Оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» собирается объявить импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, так как он отказался рассматривать законопроекты о прокурорском расследовании инцидента с введением военного положения в начале декабря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы немедленно начнем процедуру импичмента исполняющему обязанности президента и премьер-министру Хан Док Су», — заявил депутат Пак Чан Дэ в ходе заседания Демократической партии.

По словам парламентария, отказ от начала расследования нельзя назвать ничем иным, кроме как попыткой выиграть время и «продлить мятеж».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Ранее лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку.