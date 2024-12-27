Эксперт: с возвращением Трампа начнется большой передел границ

С возвращением избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом начнется большой передел границ государств. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев, комментируя заявления будущего американского лидера о желании присоединить к Соединенным Штатам Канаду, Мексику, Гренландию, а также установить контроль над Панамским каналом.

Мир, по словам эксперта, вновь приходит в движение, а господство неолиберальной глобализации, которая была провозглашена в начале 1990-х годов, постепенно сходит на нет. Именно поэтому Трамп спешит обозначить зону влияния США.

«Если сегодня Америка может изменять границы, получается, мы тоже. А что, распад СССР — это разве навсегда, что ли? Границы могут быть подвинуты. На волне наступающей новой эпохи надо быть, как иногда говорят, в тренде», — считает политолог.

При этом он допустил, что приобретение Вашингтоном новых территорий состоится не в ближайшие четыре года. Эту сделку смогут довести до конца последователи Трампа.

2 декабря Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил главе канадского кабмина, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

23 декабря избранный американский лидер сказал, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью США.

Ранее в США заявили, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала.