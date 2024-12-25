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В США заявили, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала

NYP: Трамп на 100% серьезен в отношении покупки Гренландии и Панамского канала
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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на то, чтобы его страна завладела Гренландией и Панамским каналом. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники, близкие к политику.

«Президент серьезен на сто процентов», — сказал один из них.

По словам второго источника, Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться». Источник также заявил, что сам политик «благоволит» бывшим президентам США, которые осуществляли экспансию на континенте и способствовали расширению территории Соединенных Штатов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны Соединенных Штатов щедрость. Он также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Кроме того, Трамп заявил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью США.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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