Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп не шутит про 51 штат США

Политолог Васильев: Трамп взял курс на расширение территории США
close
realDonaldTrump/Truth

Избранный президент США Дональд Трамп не шутит про 51-й штат США, в который он хочет превратить Канаду. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Более того, по его словам, интересы будущего главы Белого дома гораздо шире — он «положил глаз» на Гренландию, Панамский канал и Мексику.

Эксперт пояснил, что задача Трампа на предстоящий президентский срок — выдвинуть вперед крупные монополии, которые привели его к власти. Интерес финансового капитала состоит в том, чтобы объединить территории.

«Трамп не открыл Америку в данном случае, как в свое время викинги открыли Гренландию. Вопрос о покупке Гренландии встал еще в 2018 году. Подобного рода разговоры о Мексике, о границе между странами и будущем государств Центральной Америки тоже возникли в тот период», — напомнил Васильев.

При этом он допустил, что приобретение Вашингтоном новых территорий состоится не в ближайшие четыре года. Эту сделку смогут довести до конца последователи Трампа.

2 декабря Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил главе канадского кабмина, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

23 декабря избранный американский лидер сказал, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью США.

Ранее Великобритании предложили войти в состав США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами