Политолог: Трамп не шутит про 51 штат США

Избранный президент США Дональд Трамп не шутит про 51-й штат США, в который он хочет превратить Канаду. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Более того, по его словам, интересы будущего главы Белого дома гораздо шире — он «положил глаз» на Гренландию, Панамский канал и Мексику.

Эксперт пояснил, что задача Трампа на предстоящий президентский срок — выдвинуть вперед крупные монополии, которые привели его к власти. Интерес финансового капитала состоит в том, чтобы объединить территории.

«Трамп не открыл Америку в данном случае, как в свое время викинги открыли Гренландию. Вопрос о покупке Гренландии встал еще в 2018 году. Подобного рода разговоры о Мексике, о границе между странами и будущем государств Центральной Америки тоже возникли в тот период», — напомнил Васильев.

При этом он допустил, что приобретение Вашингтоном новых территорий состоится не в ближайшие четыре года. Эту сделку смогут довести до конца последователи Трампа.

2 декабря Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил главе канадского кабмина, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

23 декабря избранный американский лидер сказал, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью США.

Ранее Великобритании предложили войти в состав США.