Политолог объяснил, почему Западу выгодно крушение Ursa Major

Политолог Перенджиев: у Запада были мотивы для совершения диверсии на Ursa Major

У западных стран были мотивы для организации диверсии на российском сухогрузе Ursa Major, поскольку между РФ и Западом идет экономическая война. Об этом изданию «Абзац» рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев.

«У нас давно ведется с Западом битва транспортных коридоров. [Теракт на Ursa Major] — это месть за международный транспортный коридор «Север — Юг», который мы строим вместе с нашими партнерами», — считает эксперт.

Перенджиев напомнил, что в настоящее время западные государства терпят убытки из-за нападений хуситов на корабли в Суэцком канале. Политолог считает, что это вынуждает Запад различными методами вредить своим конкурентам, в число которых входит и Россия.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.