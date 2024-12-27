Украинский лидер Владимир Зеленский, отказываясь от продолжения транзита российского газа через территорию Украины, наносит вред собственной стране. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Он (Зеленский. — прим. ред.) пытается пристыдить его (премьера Словакии Роберта Фицо. — прим. ред.), заставив сделать то, что он хочет… Зеленский сам себе сворачивает шею в финансовом плане», — подчеркнул американский военный, комментируя слова Зеленского в адрес Фицо после визита последнего в Москву.

Как отметил Дэвис, Украина также получает доходы от транзита газа РФ за границу, в связи с чем позиция украинского лидера, который стремится отказаться от этого, оторвана от реального положения дел.

26 декабря во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может поставлять газ через украинскую территорию даже при наличии контракта, так как Киев подал на Москву в суд.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее Путин рассказал, как украинцы «наказывают Европу».