Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, как Зеленский сам себе «сворачивает шею» в финансовом плане

Офицер Дэвис: Зеленский вредит себе, отказываясь от транзита российского газа
close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, отказываясь от продолжения транзита российского газа через территорию Украины, наносит вред собственной стране. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Он (Зеленский. — прим. ред.) пытается пристыдить его (премьера Словакии Роберта Фицо. — прим. ред.), заставив сделать то, что он хочет… Зеленский сам себе сворачивает шею в финансовом плане», — подчеркнул американский военный, комментируя слова Зеленского в адрес Фицо после визита последнего в Москву.

Как отметил Дэвис, Украина также получает доходы от транзита газа РФ за границу, в связи с чем позиция украинского лидера, который стремится отказаться от этого, оторвана от реального положения дел.

26 декабря во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может поставлять газ через украинскую территорию даже при наличии контракта, так как Киев подал на Москву в суд.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее Путин рассказал, как украинцы «наказывают Европу».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами