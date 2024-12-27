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Долгожительница из КНДР получила подарок от Ким Чен Ына

ЦТАК: северокорейская долгожительница получила стол, посланный Ким Чен Ыном
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю своего столетия со дня рождения получила стол от Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что долгожительница проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён. Известно, что долгие годы она занималась сельским хозяйством.

Недавно сообщалось, что в КНДР начала набирать популярность песня «Довоюй, родной» в исполнении жен участников специальной военной операции России на Украине. Песня была исполнена на корейском языке.

Сообщалось также, что Россия и Северная Корея готовят план взаимных поездок граждан.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут завозить северокорейский алкоголь.

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