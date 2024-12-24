В Северной Корее набирает популярность песня жен участников СВО

В КНДР начала набирать популярность песня «Довоюй, родной» в исполнении жен участников специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает посольство РФ в Пхеньяне в своем Telegram-канале.

Песня «Довоюй, родной» в исполнении жен участников СВО впервые была исполнена не только на русском, но и на корейском языках на концерте по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября.

«Трогательная композиция нашла отклик в сердцах корейцев и теперь набирает популярность по всей стране. После трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта ее уже не раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах», — рассказали в посольстве

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею 29 ноября, его визит длился два дня. Выступая в Пхеньяне он сообщил о значительном расширении военного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Глава российского военного ведомства также отметил, что «состоявшиеся сегодня переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Кореей в области обороны».

Ранее в Лондоне исполнили песню Пугачевой о мире без разрешения Кузьмина.