В Россию начнут завозить северокорейский алкоголь

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Компания Naegohyang из Северной Кореи подала заявку на регистрацию товарного знака в России, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение специалиста по Северной Корее, профессора Андрея Ланькова.

По его словам, «Нэкоян Трейдинг Ко» из Пхеньяна захотела зарегистрировать бренды кимчи, хлеба, алкоголя (кроме пива) и табачной продукции. Эта компания может стать первой, кто поставит на территорию России северокорейский алкоголь.

С корейского название компании переводится как «Моя родина». Изначально Naegohyang занималась производством сигарет, но позже стала производить соджу, спортивный инвентарь, электронику и иные товары.

В ноябре южнокорейская газета The Korea Herald, сославшись на члена парламентского комитета по разведке Ви Сон Лака, написала, что Пхеньян заключил с Москвой «совсем неплохую сделку», которая может помочь ему урегулировать внутренние финансовый и продовольственный кризисы.

На этой неделе Россия и Северная Корея возобновили пассажирское железнодорожное сообщение.

Ранее Ким Чен Ын дал обещание России.