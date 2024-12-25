В США заявили о планах Трампа и Маска сократить расходы США на триллионы долларов

Избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск намерены сократить федеральные расходы Штатов на $2 трлн. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, план будет реализован Маском и бизнесменом Вивеком Рамасвами, которые возглавят новый департамент эффективности правительства (DOGE). Авторы утверждают, что сокращение расходов будет достигнуто путем уменьшения числа федеральных агентств.

При этом опрошенные изданием эксперты выразили сомнения в успешности данной инициативы. По их словам, подобный план может столкнуться с трудностями на фоне растущих расходов на социальные программы.

Накануне политолог Гилберт Доктороу заявил, что Маск уже в скором времени может выяснить, как Украина тратила выделенные ей средства США. По мнению эксперта, с результатами расследования предпринимателя можно будет ознакомиться в ближайшие месяцы.

Ранее американский политолог заявил, что Маск может стать следующим президентом США.