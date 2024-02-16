Госдолг США к 2050 может на 200% превысить экономику страны

Госдолг США в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики страны, что к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%. Об этом говорится в прогнозе Счетной палаты США, передает РИА Новости.

«Федеральному правительству в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена. Наш обзор финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, нежели экономика, достигнув 200% от ВВП к 2050 году, если политика доходов и трат останется неизменной», — следует из документа.

До этого заместитель директора департамента исследований МВФ Антонио Спилимберго на конференции Всемирного банка заявил, что уровень государственного долга во многих странах мира достиг максимальных показателей за последние 50 лет. По его словам, ключом к решению проблемы долгового кризиса должны стать социальные расходы. Спилимберго отметил, что население, подверженное бедности, сталкивается с дополнительными трудностями — демографическими, технологическими, климатическими и фискальными.

Также министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) предупредил, что долговой кризис — ключевой риск для мировой экономики. Глава Минфина призвал МВФ не замалчивать эту проблему, поскольку ситуация только ухудшается.

Ранее экономисты объяснили неожиданный рост экономики США.