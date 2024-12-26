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В Совфеде считают, что от России зависит приближение мира

Сенатор Косачев: выход из ситуации кризиса зависит не от Запада, а от России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Ни Запад в целом, ни избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не смогут оказать основного влияния на разрешения острейшего кризиса в отношениях с Россией — это задача миссия, в первую очередь, лежит на самой Москве. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

«Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России», — считает Косачев.

Также сенатор выразил благодарность всем участникам специальной военной операции, которые своими активными действами и героизмом решают задачи СВО.

До этого украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что вероятность переговоров по урегулированию конфликта на Украине между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным довольно мала в ближайшее время.

Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.

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