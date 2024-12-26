Путин переговорил с губернатором Белгородской области

Президент России Владимир Путин заявил, что в четверг, 26 декабря, поговорил по телефону с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Трансляцию выступления Путина вел телеканал «Россия 24».

«Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что, трубку положил и к вам пришел», — сказал Путин журналистам.

По его словам, они обсуждали различные вопросы.

«Мы с ним постоянно в контакте», — отметил Путин.

В четверг, 26 декабря, Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама. По словам чиновника, в результате атаки загорелась кровля дома. Сотрудники МЧС уже потушили пожар. Губернатор отметил, что на месте работают все оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали авто в Белгородской области и ранили бойца самообороны.