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ВСУ атаковали авто в Белгородской области и ранили бойца самообороны

Гладков: боец самообороны Белгородской области получил ранение из-за дрона ВСУ
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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников, ранив в результате бойца самообороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, один из дронов подорвал автомобиль у села Черемошное Белгородского района.

«Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Другой беспилотник уничтожил машину в селе Муром Шебекинского округа. Водитель авто успел выпрыгнуть из транспортного средства до взрыва.

Утром Гладков сообщал об атаке ВСУ на Грайворон. В результате оказались повреждены 15 легковых автомобилей, осколками выбило окна в восьми квартирах, одном частном доме и коммерческом объекте, где, кроме того, был поврежден фасад.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области.

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