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Прокуратура Бельгии не открывала дело по запросу Медведчука

Прокуратура Бельгии сообщила об отсутствии открытого дела по запросу Медведчука

В реестре Федеральной прокуратуры Бельгии не числится открытых дел по запросу бывшего главы запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

«В федеральной прокуратуре нет открытого дела по этому случаю», — говорится в сообщении.

20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления его страны в Североатлантический альянс. Он добавил, что ответил украинскому лидеру отказом.

24 декабря Медведчук пожаловался в бельгийскую прокуратуру на попытку подкупа Зеленским Фицо. По его словам, поскольку украинский лидер потерял неприкосновенность в результате завершения полномочий в мае 2024 года, его могут привлечь к ответственности.

Ранее Зеленский ужесточил наказание за подкуп иностранных должностных лиц.

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