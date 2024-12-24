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Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо Зеленским

Медведчук написал заявление в прокуратуру из-за инцидента с Зеленским и Фицо
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РИА Новости

Бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пожаловался в бельгийскую прокуратуру на попытку подкупа украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Информация об этом появилась на сайте движения «Другая Украина».

«Мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции», — говорится в сообщении.

По словам Медведчука, поскольку Зеленский потерял неприкосновенность в результате завершения полномочий в мае 2024 года, его могут привлечь к ответственности на Украине, а также в Словакии и Бельгии.

20 декабря Фицо заявил, что Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что ответил Зеленскому отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

24 декабря Зеленский заявил, что Киев в ходе переговоров предлагал Фицо компенсацию за прекращение транзита российского газа в республику.

Ранее МИД Украины раскритиковал Фицо за визит в Россию.

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