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Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам

Путин: лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам
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Владислав Воднев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании добились консенсуса по ряду вопросов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, лидеры поработали в узком составе и обсудили текущие вопросы.

«Добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу», — сказал он.

Также Путин заявил, что Евразийский экономический союз зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Также он отметил, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе.

На курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, неподалеку от Санкт-Петербурга, проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, включая президента Путина.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа.

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