Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам

Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании добились консенсуса по ряду вопросов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, лидеры поработали в узком составе и обсудили текущие вопросы.

«Добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу», — сказал он.

Также Путин заявил, что Евразийский экономический союз зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Также он отметил, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе.

На курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, неподалеку от Санкт-Петербурга, проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, включая президента Путина.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа.