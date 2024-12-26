Путин оградил органы МСУ от наказания за неисполнение полномочий из-за нехватки средств

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении производства по делу об административном правонарушении, если региональные органы власти или органы местного самоуправления не исполнили полномочия из-за недостатка средств. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятая мера предусматривает, что прекратить производство по делу об административном правонарушении можно, если выделенных бюджетных средств было недостаточно для исполнения установленных задач. В пояснительной записке говорится, что финансирование регионов осуществляется за счет субвенций из бюджетов страны.

В документе также говорится, что до 31 декабря 2025 года продлевается срок, в ходе которого протоколы о нарушениях, предусмотренные статьей «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ.

Закон вступил в силу с момента подписания.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения повестки заседания нижней палаты парламента заявил о необходимости переноса реформы местного самоуправления и подискутировал на эту тему с руководителем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым.

Ранее сообщалось, что Кремль готовит реформу KPI для губернаторов.