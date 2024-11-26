Кремль готовит реформу KPI для губернаторов

Администрация президента России ведет работу над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. В них добавят больше социологически измеряемых параметров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В настоящее время, отмечает газета, по ряду KPI губернаторы отчитываются цифрами статистики, но в администрации президента хотели бы знать мнения граждан по изменениям на местах.

Предполагается, что обновленный KPI будет зафиксирован указом президента.

В правительстве стараются избегать оценочных показателей вроде «удовлетворенности населения», объясняя это невозможностью объективного подтверждения этих цифр, при этом политолог Алексей Макаркин подчеркнул, что губернаторы избираются народом, поэтому их работу нужно оценивать не только по статистическим показателям, но и по тому, как люди воспринимают работу региональных властей.

Последний раз KPI для губернаторов обновляли в 2021 году. Тогда указом президента было зафиксировано 20 параметров для оценки их работы.

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