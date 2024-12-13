Володин заявил о необходимости переноса реформы местного самоуправления

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения повестки заседания нижней палаты парламента заявил о необходимости переноса реформы местного самоуправления и подискутировал на эту тему с руководителем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым. Об этом пишут «Ведомости».

Володин заявил о необходимости «беречь село и местную элиту» и рекомендовал Крашенинникову «пройти по фракциям», а также провести встречи сельскими депутатами, чтобы в следующем году выйти на «правильное решение». При этом глава комитета по госстроительству уже анонсировал принятие законопроекта о реформе до конца 2024-го.

Крашенинников в ответ подчеркнул, что спорить со спикером Госдумы — как «разговаривать с телевизором».

Источник «Ведомостей» в нижней палате парламента уточнил, что если не будут сняты все вопросы по законопроекту, то его могут перенести на более долгий срок, учитывая парламентские выборы в 2026 году.

«Ведь нам еще предстоит избираться, а на местах мало кому нравится этот закон», — добавил собеседник издания.

Проект нового закона о местном самоуправлении внесли в Госдуму 16 декабря 2021 года. В первом чтении его приняли 25 января 2022 года. Документ предполагает обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой.

Ранее сообщалось, что Кремль готовит реформу KPI для губернаторов.