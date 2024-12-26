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В Германии усомнились в искренности намерений Мерца передать Украине Taurus

Сопредседатель СДПГ Клингбайль усомнился в намерении Мерца передать ВСУ Taurus
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Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что сомневается в компетентности внешнеполитического курса кандидата в канцлеры от оппозиции Фридриха Мерца, поскольку он уже четвертый раз меняет позицию по передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Мерц уже четвертый раз изменил свое мнение по поводу Taurus. Летом он был «за», перед выборами в восточных землях уже не совсем «за», потом снова «за», а теперь он не хочет поддерживать предложение Свободной демократической партии по поставкам Taurus», – сказал Клингбайль.

По его словам, в международной политике нельзя допускать такие колебания, и постоянство позиции «имеет значение».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США.

6 декабря бундестаг рассматривал в первом чтении предложение парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Шольц снова отказался поставлять ракеты Taurus Украине.

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