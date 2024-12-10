Кандидат в канцлеры ФРГ назвал условие поставок Taurus Украине

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США. Его слова приводит Bild.

Мерц отметил, что обучение украинских солдат работе с дальнобойными немецкими ракетами займет не менее четырех месяцев, и к этому времени к власти в США придет Дональд Трамп.

«И именно поэтому я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», — сказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал соответствующее предложение. Он заявил, что Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших советских республик.

6 декабря бундестаг рассматривал в первом чтении предложение парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В ходе заседания депутат от Свободной демократической партии Германии Кристиан Дюрр предостерег правительство Олафа Шольца от «косвенного ублажения российских нарративов» о рисках ядерной войны в случае передачи Украине дальнобойного оружия.

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