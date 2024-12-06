Бундестаг рассмотрит предложение о передаче Украине ракет Taurus

Немецкий парламент (бундестаг) рассмотрит в первом чтении предложение парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет N-TV.

По данным телеканала, вопрос будет поднят на заседании парламента 6 декабря. Согласно заявлению СвДП, передача Украине дальнобойных ракет позволит наносить удары по военным объектам России далеко за линией фронта и усилит право Киева на самооборону.

В то же время отмечается, что соответствующее предложение «вряд ли будет вынесено на голосование».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 ноября канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине.