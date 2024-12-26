Песков заявил, что 26 декабря Путин продолжит работать в Ленинградской области

Песков: Путин примет участие в мероприятиях в рамках саммита ЕАЭС в Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин в течение дня примет участие в ряде мероприятий в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что 26 декабря глава государства продолжит работать в Ленинградской области.

«Сегодня будет саммит ЕАЭС. <...> Сначала состоится заседание в узком составе, а потом — в расширенном составе», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, встреча в расширенном составе пройдет в открытом режиме. По итогам заседания представители стран — членов ЕАЭС подпишут ряд документов, подчеркнул он.

«Повестка дня очень насыщенная. <...> По завершении встречи в расширенном составе главы делегаций продолжат общение за рабочим обедом», — добавил представитель Кремля.

Очередной саммит ЕАЭС пройдет 26 декабря на курорте «Игора», расположенном в Ленинградской области. На мероприятии должен был председательствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, но ему пришлось отказаться от личного участия во встречах из-за положительного теста на коронавирус. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, глава правительства республики присоединится к обсуждению в «онлайн» формате.

Ранее Пашинян объяснил отказ принять саммит ЕАЭС в столице Армении.