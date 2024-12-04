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Пашинян объяснил отказ принять саммит ЕАЭС в Ереване

Пашинян: Ереван не стал проводить встречу ЕАЭС из-за нежелательных гостей

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Армения отказалась проводить заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, так как не всех его участников хотела бы видеть в качестве гостей, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его цитирует ТАСС.

«Лично я посчитал нецелесообразным проведение мероприятия в Республике Армения. <...> Потому что, к сожалению, и я об этом говорил публично, не все члены Высшего Евразийского экономического совета желательны в Армении», — сказал глава армянского правительства, выступая в парламенте.

Саммит ЕАЭС должен пройти 25 декабря в Санкт-Петербурге. Изначально он должен был состояться в Ереване, однако Армения попросила перенести заседание на российскую территорию.

28 ноября в Казахстане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Армения в этом мероприятии участие не принимала. В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что республика заморозила свое участие в объединении.

4 декабря премьер Армении заявил, что возвращение страны в ОДКБ представляется почти невозможным.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку почти достигли мирного соглашения.

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