Маск усомнился в достоверности экономических данных при Байдене

Американский предприниматель Илон Маск выразил сомнение в корректности экономических данных, опубликованных в период президентства Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом Маск отреагировал на сообщения о пересмотре статистики по рынку труда в США. По его словам, трудно представить, что системы данных могут быть настолько плохими.

До этого американская газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп и Маск намерены сократить федеральные расходы Штатов на $2 трлн. По данным издания, план будет реализован Маском и бизнесменом Вивеком Рамасвами, которые возглавят новый департамент эффективности правительства (DOGE). Авторы утверждают, что сокращение расходов будет достигнуто путем уменьшения числа федеральных агентств.

Накануне политолог Гилберт Доктороу заявил, что Маск уже в скором времени может выяснить, как Украина тратила выделенные ей средства США. По мнению эксперта, с результатами расследования предпринимателя можно будет ознакомиться в ближайшие месяцы.

Ранее Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности.