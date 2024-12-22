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Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности

Маск предложил ввести тест на проверку умственных способностей чиновников в США
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Tingshu Wang/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей для чиновников в США. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Таким образом предприниматель прокомментировал новость о том, что 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер попала в дом престарелых для больных деменцией. Парламентарий оказалась в данном учреждении после того, как потерялась на улице.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», — отметил Маск.

20 декабря американское издание Dallas Express сообщило, что Грейнджер не принимала участия в заседаниях конгресса США почти всю вторую половину текущего года. В последний раз парламентарий голосовала за принятие того или иного законопроекта 24 июля.

По словам журналистов, с тех пор конгрессвумен перестала отвечать на звонки и голосовые сообщения. В материале приводились слова неназванного избирателя, который рассказал, что Грейнджер находится в доме престарелых для больных деменцией. Сотрудники издания связались с представителями учреждения, и они подтвердили эту информацию.

Ранее в конгрессе США обвинили Маска в попытке сорвать принятие законопроекта о бюджете.

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