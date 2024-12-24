На Западе заявили, что Маск выяснит дальнейшую судьбу посланных Киеву денег

Предприниматель и миллиардер Илон Маск уже в скором времени может выяснить, как Украина тратила выделенные ей средства США. Об этом заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались», — сказал он.

По мнению политолога, с результатами расследования Маска можно будет ознакомиться в ближайшие месяцы. СМИ обязательно получат доступ к данным.

Недавно депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского при помощи владельца компании SpaceX Илона Маска следует отправить на Марс.

Маск также заявлял, что Вашингтон расходует слишком много денег на оборону Европы в условиях роста государственного долга США. Он напомнил о большом дефиците бюджета.

Ранее Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности.