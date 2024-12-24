Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Маск выяснит дальнейшую судьбу посланных Киеву денег

Политолог Доктороу: Маск скоро выяснит, как Украина тратила деньги США
close
David Swanson/Reuters

Предприниматель и миллиардер Илон Маск уже в скором времени может выяснить, как Украина тратила выделенные ей средства США. Об этом заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались», — сказал он.

По мнению политолога, с результатами расследования Маска можно будет ознакомиться в ближайшие месяцы. СМИ обязательно получат доступ к данным.

Недавно депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского при помощи владельца компании SpaceX Илона Маска следует отправить на Марс.

Маск также заявлял, что Вашингтон расходует слишком много денег на оборону Европы в условиях роста государственного долга США. Он напомнил о большом дефиците бюджета.

Ранее Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами