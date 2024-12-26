Китай обратился к США на фоне космической политики

Китай обращается к США с призывом прекратить провоцировать конфронтацию в космосе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в ходе брифинга, передает ТАСС.

«США продолжают расширять мощь космических войск, укреплять космические военные альянсы, провоцировать гонку вооружений в космосе и ставить под угрозу глобальную стратегическую стабильность», — заявил Чжан Сяоган.

Официальный представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что Китай всегда придерживался мирного использования космоса, выступал «против милитаризации космического пространства и превращения космоса в театр военных действий».

Чжан Сяоган указал, что Китай призывает США серьезно пересмотреть свои опасные действия в космической сфере, а также прекратить провоцировать конфронтацию в космосе. Также Вашингтону следует «перестать распространять ложь и начать вносить должный вклад» в поддержание прочного мира и безопасности в космосе, заключил официальный представитель Минобороны Китая.

До сообщалось, что в Японии создано подразделение американских космических войск, оно будет дислоцировано на базе ВВС США Ёкота недалеко от Токио.

19 декабря главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что основная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» — возможность уничтожения широкой номенклатуры целей в ближнем космосе.

Как заявил в марте заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, испытания «Прометея» показали, что система готова отражать атаки любого противника, в том числе США.

Ранее Россия и США скоординировали примерные сроки завершения работы МКС.